***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz VDF Servis ve Ticaret AŞ'nin 6.465.344 TL olan ödenmiş sermayesinin, 600.000.000 TL nakit sermaye ilavesiyle 606.465.344 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil edildiği şirketimize bildirilmiştir. Şirketimize ait % 48,789'lık iştirak payı oranı sermaye artırımı sonrasında da aynı kalmak üzere, artırılan nakdi sermayenin nominal bedel üzerinden 292.732.916 TL'lik kısmı şirketimizce karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121959BIST