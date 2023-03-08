***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2023 18:54
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz VDF Servis ve Ticaret AŞ'nin 6.465.344 TL olan ödenmiş sermayesinin, 600.000.000 TL nakit sermaye ilavesiyle 606.465.344 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca tescil edildiği şirketimize bildirilmiştir. Şirketimize ait % 48,789'lık iştirak payı oranı sermaye artırımı sonrasında da aynı kalmak üzere, artırılan nakdi sermayenin nominal bedel üzerinden 292.732.916 TL'lik kısmı şirketimizce karşılanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121959
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0303
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,1342
En Düşük
19,8891
17:591.105,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.105,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.110,91
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9407
|18,9485
|% 0,15
|
|Euro
|19,9732
|19,9904
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,3613
|22,4734
|% 0,24
|
|Frank
|20,0505
|20,1712
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0302
|5,0554
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|1,48
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|2,08
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.528
|7.597
|14,00
|
|Yarım
|3.678
|3.717
|6,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.859
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,85
|