***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Fethiye /Muğla'da D-Marin Göcek olarak faaliyetlerine başlamış olan Doğuş Marine Services (Doğuş Denizcilik Hizmetleri) hizmet alanını genişleterek 2. faaliyet birimini, şirketimizin markalar değer zinciri içinde yer alacak şekilde, 1 Mayıs 2023 tarihinde Didim /Aydın'da D-Marin Didim olarak hizmete açacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143311BIST