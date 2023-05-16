***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞarj ünitesi, şarj istasyonları ve şarj ağı kurulması, işletilmesi ve şarj hizmeti sunulması konularında faaliyet göstermek üzere Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'nin tek pay sahibi olarak % 100'üne iştirak ettiği 50.000.000 TL sermayeli ünvanlı şirketin kuruluşu Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilerek tamamlanmıştır. Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ (D Power)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151791BIST