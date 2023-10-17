***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından bağlı ortaklığımız Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ'ye (D-Charge) ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti göstermek üzere şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. D-Charge markasıyla faaliyetini sürdürecek olan Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ, ülkemizin tüm bölgelerinde elektrikli araç şarj hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207320BIST