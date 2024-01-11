***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6 Şubat 2023 tarihli Türkiye'de 10 ili etkileyen depremlerin sosyokültürel, ekonomik etkilerinin olabildiğince ortadan kaldırılmasına katkı sağlanması amacıyla TC İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek "Hatay Toki Sosyal Konutları, 1001 Konut Projesi" inşasına, bağış kapsamında Şirketimizce katkı yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238630BIST