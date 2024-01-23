***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.01.2024 18:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Adalet Yasemin AKAD'ın Şirketimiz faaliyetlerine özverili ve disiplinli çalışması ile olumlu katkılarda bulunması, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara ve gerekli mesleki eğitim, bilgi, tecrübe ve itibara sahip olması, üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırıp katılımcı olması dikkate alınarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242341
BIST
'
18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0204
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,1312
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,7825
18:051.970,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.970,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|322.106.117
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.462.589
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.971.093
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.523.233
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|24.273.188
|% 9,99
|
|NTHOL
|23,34
|141.633.923
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|172.158.587
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|20.325.600
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|122.079.858
|% -9,18
|
|QNBFL
|836,50
|5.604.549
|% -8,43
|
|THYAO
|248,80
|7.560.612.538
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKBNK
|38,16
|5.290.685.162
|% -4,74
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KCHOL
|151,20
|3.969.579.029
|% -2,01
|
|EKGYO
|9,40
|3.567.447.318
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKFGY
|1,92
|434.789.366
|% 0,52
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KATMR
|2,19
|331.264.487
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2671
|30,2766
|% 0,07
|
|Euro
|32,8149
|32,8330
|% -0,40
|
|Sterlin
|38,1911
|38,3827
|% -0,38
|
|Frank
|34,5806
|34,7889
|% -0,30
|
|Riyal
|8,0478
|8,0881
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|899,25
|901,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,92
|948,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,94
|79,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,03
|2.024,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
-
17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
-
17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
-
17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem