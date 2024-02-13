Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.02.2024 18:36
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağımsız üyelik şartlarının tamamını, "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak" dışında sağlamış olan Sn. Adalet Yasemin AKAD'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.  SPK tarafından Sn. Adalet Yasemin AKAD'ın görev yapabilme süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması ile birlikte mevcut bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Adnan MEMİŞ'in aday olması hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir.  Bu kapsamda, Sn. Adalet Yasemin AKAD ve Sn. Adnan MEMİŞ yapılacak olağan genel kurul toplantısında, bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249299


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:598.994
Değişim :  -1,97% |  -180,58
Açılış :  9.217  
Önceki Kapanış :  9.175  
En Düşük
8.994 En Yüksek
9.217
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 29,80 1.490.478 % 243,32  
BFREN 13.200,00 659.499.548 % 10,00  
PKART 72,60 12.787.572 % 10,00  
MARBL 26,64 146.451.418 % 9,99  
DGGYO 38,52 64.040.329 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 30,7265 30,7315 % 0,06  
Euro 32,9626 32,9722 % -0,44  
Sterlin 38,5918 38,7854 % -0,20  
Frank 34,4981 34,7059 % -1,25  
Riyal 8,1731 8,2141 % 0,07  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,20 22,23 % 0,66  
Platin 873,09 874,80 % 0,66  
Paladyum 861,70 865,34 % 0,66  
Brent Pet. 82,87 82,87 % 0,66  
Altın Ons 1.997,30 1.997,59 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru