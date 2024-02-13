***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız üyelik şartlarının tamamını, "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak" dışında sağlamış olan Sn. Adalet Yasemin AKAD'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. SPK tarafından Sn. Adalet Yasemin AKAD'ın görev yapabilme süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması ile birlikte mevcut bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Adnan MEMİŞ'in aday olması hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Bu kapsamda, Sn. Adalet Yasemin AKAD ve Sn. Adnan MEMİŞ yapılacak olağan genel kurul toplantısında, bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249299BIST