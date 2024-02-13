***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2024 18:36
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız üyelik şartlarının tamamını, "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak" dışında sağlamış olan Sn. Adalet Yasemin AKAD'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. SPK tarafından Sn. Adalet Yasemin AKAD'ın görev yapabilme süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması ile birlikte mevcut bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Adnan MEMİŞ'in aday olması hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Bu kapsamda, Sn. Adalet Yasemin AKAD ve Sn. Adnan MEMİŞ yapılacak olağan genel kurul toplantısında, bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249299
BIST
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17:598.994
En Düşük
|Değişim
|: -1,97%
|| -180,58
|Açılış
|: 9.217
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|Önceki Kapanış
|: 9.175
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8.994
En Yüksek
9.217
17:5930,7315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 30,8500
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|Önceki Kapanış
|: 30,8000
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30,7410
En Düşük
30,6353
17:5932,9722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
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|Açılış
|: 33,0200
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|Önceki Kapanış
|: 33,1000
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33,2144
En Düşük
32,8876
17:591.970,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -24,59
|Açılış
|: 1.970,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
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2.008,12
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CELHA
|29,80
|1.490.478
|% 243,32
|
|BFREN
|13.200,00
|659.499.548
|% 10,00
|
|PKART
|72,60
|12.787.572
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|146.451.418
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|64.040.329
|% 9,99
|
|BINHO
|603,00
|3.283.596.243
|% -10,00
|
|GLBMD
|41,60
|225.302.075
|% -10,00
|
|KLNMA
|34,68
|8.333.330
|% -9,97
|
|SURGY
|52,65
|404.500.970
|% -9,77
|
|SAMAT
|54,55
|185.012.874
|% -8,86
|
|THYAO
|281,25
|10.579.534.699
|% -3,10
|
|EREGL
|46,12
|9.697.365.627
|% -0,60
|
|SASA
|40,32
|7.647.340.901
|% 1,00
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|TUPRS
|160,60
|6.067.989.619
|% -1,35
|
|ZOREN
|5,42
|3.828.998.582
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,71
|5.049.080.021
|% 2,19
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|YKBNK
|23,14
|5.512.168.242
|% -0,26
|
|KLGYO
|5,35
|1.150.829.743
|% 9,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7265
|30,7315
|% 0,06
|
|Euro
|32,9626
|32,9722
|% -0,44
|
|Sterlin
|38,5918
|38,7854
|% -0,20
|
|Frank
|34,4981
|34,7059
|% -1,25
|
|Riyal
|8,1731
|8,2141
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,20
|22,23
|% 0,66
|
|Platin
|873,09
|874,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|861,70
|865,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,87
|82,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,30
|1.997,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LIDER
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 62.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 626 adet işlem
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17:58ZEDUR
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 934 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 71 kaybederek (% -1.21 ) 9, 601
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17:57XU100
Endeks 9, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 138, 913.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 113.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 503, 783 adet işlem