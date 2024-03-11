***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından geri satın alınan ve şirket sermayesinin % 2,77'sini temsil eden 6.085.007 adet kendi payının tamamının kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin görüşmelere başlanmış olup, satış görüşmelerinin olumlu sonuçlanması durumunda işlem İstanbul Borsası'nda özel emirle gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257663BIST