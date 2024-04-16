***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 16 Nisan 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımına göre Sn. Emir Ali Bilaloğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Gür Çağdaş Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir. Sn. Ali Bilaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı ile birlikte uzun yıllardır sürdürdüğü İcra Kurulu Başkanlığı görevine de devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273128BIST