***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2024 19:09
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin, 16 Nisan 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımına göre Sn. Emir Ali Bilaloğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Gür Çağdaş Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir. Sn. Ali Bilaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı ile birlikte uzun yıllardır sürdürdüğü İcra Kurulu Başkanlığı görevine de devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273128
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