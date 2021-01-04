***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEMİR ALİ BİLALOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı -İcra Kurulu Başkanı Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür Doğuş Grubu Şirketlerinde YK üyeliğiKORAY BEBEKOĞLU Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü Mühendis Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Direktörü --GİOVANNİ ATİLLA CİNO BOTTARO VW Binek Araç Marka Genel Müdürü Mühendis Audi-Bentley-Lamborghini-Bugatti Marka Genel Müdürü --ANIL GÜRSOY SEAT-Porsche-DOD Marka Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SEAT-Porsche-DOD Marka Genel Müdürü --KEREM GALİP GÜVEN Audi-Bentley-Lamborghini-Bugatti Marka Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli VW Ticari Araç Marka Genel Müdürü --MUSTAFA KARABAYIR Yedek Parça ve Lojistik Hizmetler Genel Müdürü Mühendis Yedek Parça ve Lojistik Hizmetler Genel Müdürü --ELA KULUNYAR İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü --TOLGA SENYÜCEL Volkswagen Ticari Araç-Scania-ThermoKing-Scania Engines Marka Genel Müdürü Ekonomist VW Ticari Araç Marka Genel Müdürü --KEREM TALİH Mali İşler Genel Müdürü Ekonomist Mali ve İdari İşler Genel Müdürü --http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896841BIST