***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDamla Çobanoğlu Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 20.12.2021 +90 (262) 676 90 58 +90 (262) 676 90 59 yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 214070 ve 703242Yavuz Arda Yıldız Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli 20.12.2021 +90 (262) 676 90 58 +90 (262) 676 90 59 yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr -- --http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984820BIST