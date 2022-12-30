***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2022 18:31
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
D-Auto Limited Liability Company Oto Alım-Satımı ve SS Hizmetleri -Irak 150.000.000,00 150.000.000,00 IQD 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
Doğuş Oto Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Oto Alım-Satımı ve SS Hizmetleri 45.000.000,00 43.288.272,00 TRY 96,20 BAĞLI ORTAKLIK
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Bilişim Teknolojisi Altyapısı ve Yazılım 241.881.000,00 52.623.746,00 TRY 21,756 İŞTİRAK
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Aracılık Hizmetleri 1.265.000,00 531.232,00 TRY 41,99 İŞTİRAK
Vdf Servis ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Ürün ve Hizmetleri 6.465.344,00 3.154.365,00 TRY 48,79 İŞTİRAK
Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. Skoda Türkiye Distribütörü 2.100.000,00 1.049.999,70 TRY 50,00 İŞTİRAK
Tüvtürk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. Taşıt Muayene İstasyonları 291.246.000,00 96.115.000,00 TRY 33,00 İŞ ORTAKLIĞI
Tüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. Taşıt Muayene İstasyonları 510.150.000,00 168.300.000,00 TRY 33,00 İŞ ORTAKLIĞI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091623
BIST