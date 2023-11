***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEMİR ALİ BİLALOĞLU İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Doğuş Grubu Şirketlerinde YK üyeliğiKORAY BEBEKOĞLU Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü Mühendis Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Direktörü --GİOVANNİ ATİLLA CİNO BOTTARO VW Binek Araç Marka Genel Müdürü Mühendis VW Binek Araç Marka Genel Müdürü --ANIL GÜRSOY SEAT-CUPRA-Porsche-DOD-Doğuş Marine Services Marka Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli SEAT-CUPRA-Porsche-DOD-Doğuş Marine Services- Scania Power Solutions Marka Genel Müdürü --KEREM GALİP GÜVEN Audi-Bentley-Lamborghini Marka Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Audi-Bentley-Lamborghini-Bugatti Marka Genel Müdürü --MUSTAFA KARABAYIR Yedek Parça ve Lojistik Hizmetler Genel Müdürü Mühendis Yedek Parça ve Lojistik Hizmetler Genel Müdürü --ELA KULUNYAR İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü --TOLGA SENYÜCEL Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Volkswagen Ticari Araç-Scania-DOD Ağır Vasıta-ThermoKing-Meiller-Wielton Markaları ile Gebze ve Tuzla Retail Noktaları Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Volkswagen Ticari Araç-Scania-ThermoKing-Scania Power Solutions Marka Genel Müdürü Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıKEREM TALİH Mali İşler Genel Müdürü Ekonomist Mali İşler Genel Müdürü Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDoğuş Oto Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Oto Alım-Satımı ve SS Hizmetleri 45.000.000,00 43.288.272,00 TRY 96,20 BAĞLI ORTAKLIKDoğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul projeleri ile gayrimenkule dayalı varlık ve haklardan oluşan portföyü işletilmesi 332.007.786,00 313.535.544,667 TRY 94,4362 BAĞLI ORTAKLIKDoğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ Şarj İşletmeciliği 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDoğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Bilişim Teknolojisi Altyapısı ve Yazılım 241.881.000,00 52.623.746,00 TRY 21,756 İŞTİRAKDoğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Aracılık Hizmetleri 1.265.000,00 531.232,00 TRY 41,99 İŞTİRAKVdf Servis ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Ürün ve Hizmetleri 606.465.344,00 295.887.281,00 TRY 48,79 İŞTİRAKYüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. Skoda Türkiye Distribütörü 250.000.000,00 124.999.964,29 TRY 50,00 İŞTİRAKTüvtürk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. Taşıt Muayene İstasyonları 291.246.000,00 96.115.000,00 TRY 33,00 İŞ ORTAKLIĞITüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. Taşıt Muayene İstasyonları 510.150.000,00 168.300.000,00 TRY 33,00 İŞ ORTAKLIĞI