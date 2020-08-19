***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.08.2020 18:42
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2020
Karar Sayısı
2020/30
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 30.06.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş "Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar" ve "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu"'nun tarafımızca incelendiğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde a) Söz konusu raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, b) Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış, konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimini, performansını karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş.
Adnan MEMİŞ -
Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi-
Denetim Komitesi Başkanı
A. Yasemin AKAD -
Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi-
Denetim Komitesi Üyesi
Kerem TALİH -
Mali İşler Genel Müdürü -CFO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870061
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 32,25
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:057,2916
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0815
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:058,6896
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,1154
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:05458,59
En Yüksek
|Değişim
|: -3,33%
|| -15,80
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
456,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|2,97
|1.677.548
|% 10,00
|
|TLMAN
|15,84
|8.532.778
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|359.835
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|300.849
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|31.090.483
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.975.738
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.231.137
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|18.051.314
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|4.095.131
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|603.087
|% -9,89
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.087.368
|% 5,56
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.344
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.087.368
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|848.309.190
|% 9,87
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2877
|7,2916
|% -1,11
|
|Euro
|8,6732
|8,6896
|% -1,31
|
|Sterlin
|9,5849
|9,6330
|% -1,47
|
|Frank
|7,9698
|8,0178
|% -1,87
|
|Riyal
|1,9379
|1,9476
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-44,37
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-14,06
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,16
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|-0,37
|
Seans Raporu
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