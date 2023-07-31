***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ait sürdürülebilirlik uygulamaları ve performansı hakkında hazırlanan Entegre Sürdürülebilirlik Raporu, şirketimizin kurumsal web sitesinde (http://www.dogusotomotiv.com.tr) kamuya açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177713BIST