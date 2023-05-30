***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıF. X. MEILLER, Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & CoVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/06/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıBulunmamaktadır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAğır vasıta pazarında ürün gamımızın çeşitlenmesini sağlayacaktır.AçıklamalarMeiller Fahrzeug&Maschinenfabrik - GMBH&Co KG ile Şirketimiz arasında "Meiller" marka "yarı römork damper ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154757BIST