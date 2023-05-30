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***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

30.05.2023 18:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
F. X. MEILLER, Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/06/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Bulunmamaktadır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ağır vasıta pazarında ürün gamımızın çeşitlenmesini sağlayacaktır.
Açıklamalar

Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik - GMBH&Co KG ile Şirketimiz arasında "Meiller" marka "yarı römork damper ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154757


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Altın Gr. 1.287 1.287 30,14  
Cumhuriyet 8.940 9.120 25,00  
Tam 8.931 9.176 22,16  
Yarım 4.396 4.550 -1,00  
Çeyrek 2.205 2.268 -7,00  
Gümüş.Ons 23,18 23,21 0,02  
Gümüş Gr. 15,24 15,25 0,25  
B. Petrol 73,94 73,94 -3,16  
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