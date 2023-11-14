***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
14.11.2023 18:35
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
WIELTON S.A.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/11/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ağır vasıta pazarında ürün gamımızın çeşitlenmesini sağlayacaktır.
Açıklamalar
Wielton S.A. ile Şirketimiz arasında "Wielton" marka "yarı römork ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217944
BIST