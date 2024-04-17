***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.04.2024 18:30
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile yönetim kurulumuzun yapılanması gereği oluşturulan komitelerde görev yapmak üzere 1.Denetimden Sorumlu Komite -Sn. Adnan Memiş – Başkan -Sn. Adalet Yasemin Akad – Üye 2.Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi -Sn. Adalet Yasemin Akad – Başkan -Sn. Koray Arıkan - Üye -Sn. Gür Çağdaş – Üye -Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye -Sn. Yavuz Arda Yıldız - Üye 3.Riskin Erken Saptanması Komitesi -Sn. Adnan Memiş – Başkan -Sn. Koray Arıkan - Üye -Sn. Gür Çağdaş – Üye -Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye 4.Ücret Komitesi (Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirecektir) -Sn. Adalet Yasemin Akad – Başkan -Sn. Özlem Denizmen Kocatepe – Üye olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274001
BIST
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18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0454
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,6594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1146
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.471,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -15,19
|Açılış
|: 2.467,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.465,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|52,25
|6.766.016
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.381.870
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|299.708.358
|% 9,99
|
|ORMA
|225,70
|6.230.243
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|234.007.339
|% 9,99
|
|DITAS
|20,88
|54.938.378
|% -10,00
|
|CELHA
|41,62
|85.007.640
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,45
|313.064.006
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.547.349
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|267.969.731
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.978.468.179
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|AKBNK
|56,05
|4.798.762.799
|% 0,36
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,27
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,86
|2.228.458.345
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% -5,72
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% -5,05
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4581
|32,4969
|% 0,14
|
|Euro
|34,6000
|34,6594
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,3930
|40,5955
|% 0,08
|
|Frank
|35,6469
|35,8256
|% 0,20
|
|Riyal
|8,6618
|8,7052
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,28
|28,31
|% 0,66
|
|Platin
|943,32
|945,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,35
|1.029,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,31
|87,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.369,97
|2.370,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METUR
Yüzde 5.19 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 656, 024 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 9, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 90, 589.00 milyon TL de
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17:58TSPOR
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 418, 589 adet işlem