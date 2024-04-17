***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile yönetim kurulumuzun yapılanması gereği oluşturulan komitelerde görev yapmak üzere 1.Denetimden Sorumlu Komite -Sn. Adnan Memiş – Başkan -Sn. Adalet Yasemin Akad – Üye 2.Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi -Sn. Adalet Yasemin Akad – Başkan -Sn. Koray Arıkan - Üye -Sn. Gür Çağdaş – Üye -Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye -Sn. Yavuz Arda Yıldız - Üye 3.Riskin Erken Saptanması Komitesi -Sn. Adnan Memiş – Başkan -Sn. Koray Arıkan - Üye -Sn. Gür Çağdaş – Üye -Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye 4.Ücret Komitesi (Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirecektir) -Sn. Adalet Yasemin Akad – Başkan -Sn. Özlem Denizmen Kocatepe – Üye olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274001BIST