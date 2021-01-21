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***DOAS* *VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.01.2021 19:15



***DOAS******VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin sahip olduğu VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle usulde kısmi bölünmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VDFAS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler VDF Servis ve Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Çatı şirketi Filo, Faktoring ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahibi
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2020
Mevcut Sermaye (TL) 220.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
DOAS, TREDOTO00013 220.000.000 0 0 0 0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca,
Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketimiz ortak kuruluşlarının, yönetsel etkinliğin artırılması için yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (VDF Finans) unvanlı iştirakimiz hisselerinin, VDF Servis Ve Ticaret A.Ş. (VDF Servis) bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınması için aşağıda yer alan işlemlere Şirketimiz nezdinde başlanarak,
Şirketimizin VDF Finans'ın sermayesinde sahip olduğu toplam sermayenin %48 oranına karşılık gelen her birine 1 (bir) TL nominal bedelli toplam 86.399.987 TL tutarındaki hisselerinin "iştirak modeliyle kısmi bölünme" yöntemi ile VDF Servis'e ayni sermaye olarak konulmasına, Kısmi bölünme işleminin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasına, Kısmi bölünme işlerinin 31.12.2020 tarihli mali tabloların esas alınarak gerçekleştirilmesine, Kısmi bölünme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay ve izinlerin alınması için başvuru yapılmasına, Şirketimizin aktifinden çıkacak olan VDF Finans payları yerine, VDF Servis paylarının Şirketimiz aktifine gireceğinden bu işlem dolayısıyla şirketimizin sermayesinde herhangi bir azaltım ve esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına, Kısmi bölünme işlemi kapsamında, Yönetim Kurulumuzca Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu taslağının, duyuru metni ve ilanların hazırlanması, Yeminli Mali Müşavir Raporunun ve Uzman Kuruluş Görüşünün temini yanında diğer ilgili her türlü belgenin düzenlenerek kısmi bölünmenin tamamlanması için gerekli işlemlerin yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903756


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