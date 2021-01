***DOAS* *VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOAS******VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin sahip olduğu VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle usulde kısmi bölünmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler VDFASYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler VDF Servis ve Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Çatı şirketi Filo, Faktoring ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahibiBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2020Mevcut Sermaye (TL) 220.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıDOAS, TREDOTO00013 220.000.000 0 0 0 0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca,Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketimiz ortak kuruluşlarının, yönetsel etkinliğin artırılması için yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (VDF Finans) unvanlı iştirakimiz hisselerinin, VDF Servis Ve Ticaret A.Ş. (VDF Servis) bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınması için aşağıda yer alan işlemlere Şirketimiz nezdinde başlanarak,Şirketimizin VDF Finans'ın sermayesinde sahip olduğu toplam sermayenin %48 oranına karşılık gelen her birine 1 (bir) TL nominal bedelli toplam 86.399.987 TL tutarındaki hisselerinin "iştirak modeliyle kısmi bölünme" yöntemi ile VDF Servis'e ayni sermaye olarak konulmasına, Kısmi bölünme işleminin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasına, Kısmi bölünme işlerinin 31.12.2020 tarihli mali tabloların esas alınarak gerçekleştirilmesine, Kısmi bölünme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay ve izinlerin alınması için başvuru yapılmasına, Şirketimizin aktifinden çıkacak olan VDF Finans payları yerine, VDF Servis paylarının Şirketimiz aktifine gireceğinden bu işlem dolayısıyla şirketimizin sermayesinde herhangi bir azaltım ve esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına, Kısmi bölünme işlemi kapsamında, Yönetim Kurulumuzca Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu taslağının, duyuru metni ve ilanların hazırlanması, Yeminli Mali Müşavir Raporunun ve Uzman Kuruluş Görüşünün temini yanında diğer ilgili her türlü belgenin düzenlenerek kısmi bölünmenin tamamlanması için gerekli işlemlerin yerine getirilmesine,karar verilmiştir.