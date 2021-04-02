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***DOAS* *VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.04.2021 18:31



***DOAS******VDFAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin sahip olduğu VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle usulde kısmi bölünmesine ilişkin Kurul başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VDFAS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler VDF Servis ve Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Çatı şirketi Filo, Faktoring ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahibi
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 655.364,62
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2020
Mevcut Sermaye (TL) 220.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
DOAS, TREDOTO00013 220.000.000 0 0 0 0 0 0

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca 21.01.2021 tarihinde alınan ve KAP'ta yayınlanan kısmi bölünme kararına istinaden hazırlanan duyuru metninin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 DOAS -BÖLÜNME RAPORU.pdf - Bölünme Raporu
EK: 2 DOAS -BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ.pdf - Bölünme Sözleşmesi
EK: 3 DOAS -DUYURU METNİ.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922975


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COSMO 12,32 416.078 % 10,00  
JANTS 827,00 276.938.235 % 9,99  
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Altın Gr. 456 456 4,76  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -1,00  
Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,55 6,55 0,04  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
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