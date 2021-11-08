***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.11.2021 09:42
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/11/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2021 günü DOBUR.E paylarına ilişkin tedbir kararının sehven Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alındığı duyurulmuş olup ilgili tedbir Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle alınmıştır. Tedbirin geçerli olacağı tarihlerde bir değişiklik bulunmamaktadır. Buna göre DOBUR.E payları 08/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975500
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
0
En Düşük
0
18:059,6742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6587
18:0511,2016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0176
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1854
18:05565,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,52
|Açılış
|: 565,46
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
564,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6711
|9,6742
|% -0,05
|
|Euro
|11,1901
|11,2016
|% -0,16
|
|Sterlin
|13,0167
|13,0820
|% -0,07
|
|Frank
|10,5571
|10,6207
|% -0,11
|
|Riyal
|2,5730
|2,5859
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-0,36
|
|Altın Gr.
|566
|566
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,03
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 7.67 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 388, 186 adet işlem
-
17:58AYEN
Yüzde 4.41 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 959, 353 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 94 artarak (% 0.64 ) 1, 717
-
17:57TUCLK
Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
-
17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem