***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [DOBUR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/11/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2021 günü DOBUR.E paylarına ilişkin tedbir kararının sehven Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alındığı duyurulmuş olup ilgili tedbir Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle alınmıştır. Tedbirin geçerli olacağı tarihlerde bir değişiklik bulunmamaktadır. Buna göre DOBUR.E payları 08/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975500BIST