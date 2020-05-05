***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DOBUR]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 06/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve Soyadı MKK Sicil NumarasıSÜLEYMAN KABALAK 12395146SEZER SEZİKLİ 22032962KENAN YURTBAY 34905916ADEM KÖSE 12718031HARUN AKAY 33221431SİNAN YURTBAY 33269104ONUR ŞAFAK 31172948VURAL ASLAN 35681609Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/08/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842767BIST