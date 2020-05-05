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***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

05.05.2020 18:16
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***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 06/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
Yatırımcı Adı ve Soyadı   MKK Sicil Numarası
SÜLEYMAN KABALAK         12395146
SEZER SEZİKLİ                    22032962
KENAN YURTBAY                34905916
ADEM KÖSE                         12718031
HARUN AKAY                      33221431
SİNAN YURTBAY                 33269104
ONUR ŞAFAK                       31172948
VURAL ASLAN                     35681609
 
                            
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/08/2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842767


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 27,06 4.594.680 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
UZERB 3,19 247.683 % 10,00  
FRIGO 13,09 357.675 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7957 8,8398 % 0,66  
Frank 7,2524 7,2961 % -0,19  
Riyal 1,8812 1,8906 % 0,67  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.699 -2,91  
Altın Gr. 387 388 2,30  
Cumhuriyet 2.481 2.539 13,40  
Tam 2.558 2.601 13,70  
Yarım 1.241 1.271 6,80  
Çeyrek 622 636 3,30  
Gümüş.Ons 14,91 14,94 0,12  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,06  
B. Petrol 30,34 30,34 3,14  
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