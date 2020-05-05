***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
05.05.2020 18:16
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 06/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı MKK Sicil Numarası
SÜLEYMAN KABALAK 12395146
SEZER SEZİKLİ 22032962
KENAN YURTBAY 34905916
ADEM KÖSE 12718031
HARUN AKAY 33221431
SİNAN YURTBAY 33269104
ONUR ŞAFAK 31172948
VURAL ASLAN 35681609
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 05/08/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842767
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -104,72
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1006
En Düşük
7,0234
18:057,6922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:05387,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,81
|Açılış
|: 387,20
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,24
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7957
|8,8398
|% 0,66
|
|Frank
|7,2524
|7,2961
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8812
|1,8906
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-2,91
|
|Altın Gr.
|387
|388
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.539
|13,40
|
|Tam
|2.558
|2.601
|13,70
|
|Yarım
|1.241
|1.271
|6,80
|
|Çeyrek
|622
|636
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|30,34
|30,34
|3,14
|
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17:59XU030
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