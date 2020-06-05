***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
05.06.2020 18:11
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DOBUR payında 08/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
DOBUR payında tedbirin uygulanacağı son tarih 07/09/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849601
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
18:057,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:05366,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -5,37
|Açılış
|: 366,76
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.651.342
|% 9,98
|
|SALIX
|11,85
|785.374
|% 9,93
|
|EGCEY
|1,11
|2.124.132
|% 9,90
|
|TACTR
|5,56
|1.675.053
|% 9,88
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|MEGAP
|4,32
|1.115.019
|% -5,26
|
|MEGAP
|4,32
|1.115.019
|% -5,26
|
|AVOD
|3,44
|17.982.136
|% -4,71
|
|MPARK
|17,03
|315.891.206
|% 4,80
|
|KRGYO
|3,80
|182.406.585
|% 4,68
|
|BNTAS
|3,50
|172.031.447
|% 7,03
|
|PGSUS
|59,00
|153.156.810
|% 0,00
|
|ODAS
|2,03
|151.942.946
|% -0,49
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|ODAS
|2,03
|151.942.946
|% -0,49
|
|BNTAS
|3,50
|172.031.447
|% 7,03
|
|KRGYO
|3,80
|182.406.585
|% 4,68
|
|MPARK
|17,03
|315.891.206
|% 4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5871
|8,6302
|% 1,27
|
|Frank
|7,0197
|7,0619
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8007
|1,8098
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-33,06
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,36
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.416
|-31,80
|
|Tam
|2.449
|2.493
|-25,50
|
|Yarım
|1.195
|1.212
|-17,80
|
|Çeyrek
|598
|606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|2,00
|