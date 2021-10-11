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***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

11.10.2021 18:54



***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

                         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş (DOBUR.E) payında 12/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/01/2022'dir.
  
  
Ayrıca, Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, DOBUR payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
  
  
  
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    HİKMET YURTBAY
    14079769

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/11/2021'dir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969656


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