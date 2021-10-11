***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
11.10.2021 18:54
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş (DOBUR.E) payında 12/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/01/2022'dir.
Ayrıca, Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, DOBUR payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
HİKMET YURTBAY
14079769
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/11/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969656
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:059,0039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0355
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0187
En Düşük
8,9134
18:0510,4242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0413
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4413
En Düşük
10,3299
18:05508,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,02
|Açılış
|: 508,85
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
509,26
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|205,70
|369.026
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|67.638.300
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|823.132
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|36.249.809
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|220.577.590
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.260.624
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.383.917
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|1.839.158
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.441.300
|% -9,96
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EREGL
|17,56
|874.021.211
|% 2,87
|
|TUPRS
|125,80
|694.484.109
|% 2,28
|
|SISE
|8,12
|551.186.720
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,42
|385.141.392
|% 2,11
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 5,91
|
|EKGYO
|1,79
|232.723.027
|% 0,56
|
|ODAS
|1,52
|176.299.511
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0025
|9,0039
|% 0,40
|
|Euro
|10,4071
|10,4242
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,2315
|12,2929
|% 0,47
|
|Frank
|9,6825
|9,7409
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3963
|2,4083
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-1,13
|
|Altın Gr.
|509
|509
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|1,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRDMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 719, 162 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, VESTL, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA