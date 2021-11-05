***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DOBUR]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR.E) payında, daha önce Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak 08/11/2021 tarihinden itibaren mevcut tedbirlerin bitiş tarihine kadar "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" önleyici tedbiri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 11/01/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975300BIST