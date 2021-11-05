***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
05.11.2021 18:23
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR.E) payında, daha önce Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak 08/11/2021 tarihinden itibaren mevcut tedbirlerin bitiş tarihine kadar "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 11/01/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975300
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
18:059,6986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0157
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0038
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
18:05565,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,73
|Açılış
|: 565,35
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
566,20
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|34,10
|5.178.274
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.542.458
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.316
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|21.072.237
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,20
|205.395.539
|% 8,92
|
|BASGZ
|25,24
|4.639.566
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.217.433
|% -9,99
|
|RODRG
|14,18
|3.291.124
|% -5,84
|
|KZBGY
|34,50
|68.661.405
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,13
|301.027.092
|% -5,71
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|TUPRS
|145,30
|995.667.212
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|770.417.377
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|523.488.855
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,06
|605.258.374
|% 0,49
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6911
|9,6986
|% 0,16
|
|Euro
|11,2102
|11,2224
|% -0,03
|
|Sterlin
|13,0509
|13,1164
|% -0,02
|
|Frank
|10,5878
|10,6516
|% 0,03
|
|Riyal
|2,5779
|2,5908
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|22,15
|
|Altın Gr.
|566
|566
|7,40
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,51
|0,09
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|2,30
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RALYH
Yüzde 7.67 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 388, 186 adet işlem
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17:58AYEN
Yüzde 4.41 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 959, 353 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 94 artarak (% 0.64 ) 1, 717
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17:57TUCLK
Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
-
17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem