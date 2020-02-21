***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 11:41
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820769
BIST
11:44115.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 51,71
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:446,1115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:446,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
11:44320,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,26
|Açılış
|: 320,98
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,47
|10.486.867
|% 13,71
|
|MRDIN
|5,66
|63.328.729
|% 9,69
|
|HUBVC
|30,96
|34.079.638
|% 9,63
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|2,97
|73.516.127
|% -16,57
|
|HATEK
|8,17
|5.457.272
|% -11,87
|
|IZMDC
|9,75
|156.421
|% -10,80
|
|EMKEL
|1,74
|693.407
|% -10,31
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|THYAO
|14,25
|435.850.534
|% -0,84
|
|ASELS
|28,54
|389.478.508
|% 0,63
|
|KRDMD
|2,70
|168.362.360
|% -0,37
|
|ODAS
|2,09
|154.335.481
|% 1,95
|
|TUPRS
|111,60
|149.979.664
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,51
|121.403.998
|% -1,31
|
|ODAS
|2,09
|154.335.481
|% 1,95
|
|CEMAS
|1,27
|85.963.613
|% 3,25
|
|ALBRK
|1,50
|94.412.311
|% -2,60
|
|KRDMD
|2,70
|168.362.360
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8620
|7,9014
|% 0,34
|
|Frank
|6,1955
|6,2328
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6242
|1,6323
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|13,13
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,35
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,61
|58,61
|-0,70
|