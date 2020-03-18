DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|784.641
|% 10,00
|ASLAN
|34,76
|180.404
|% 10,00
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|RTALB
|3,63
|235.874
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7666
|7,8055
|% 1,02
|Frank
|6,6903
|6,7306
|% 0,92
|Riyal
|1,7111
|1,7197
|% 0,76
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,38
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,53
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,49
|-0,15
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,03
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|-0,39
Seans Raporu
- 10:13IHEVA Yüzde -6.95 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 313 adet işlem
- 10:12ERSU Yüzde -9.76 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 794 adet işlem
- 10:11MRDIN Yüzde 9.80 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 257, 019 adet işlem
- 10:09XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0 (% 0.00 ) 105, 854
- 10:09 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, THYAO, IHLGM