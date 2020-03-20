***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 15:36
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831026
BIST
16:5485.723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 527,30
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.459
16:546,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
16:547,0213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
16:54313,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 3,88
|Açılış
|: 313,90
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.173.214
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.468.644
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|644.665
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|KLMSN
|10,23
|26.532.765
|% -8,74
|
|TSPOR
|2,02
|203.005.773
|% -7,76
|
|ISYAT
|2,84
|148.195.688
|% -4,70
|
|DOBUR
|2,83
|2.947.615
|% -4,07
|
|GARAN
|7,48
|780.882.496
|% -1,32
|
|THYAO
|7,98
|485.091.398
|% 0,50
|
|ASELS
|21,22
|383.417.805
|% 0,57
|
|ECILC
|3,32
|242.953.697
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,91
|212.152.701
|% 0,53
|
|YKBNK
|1,91
|212.152.701
|% 0,53
|
|GARAN
|7,48
|780.882.496
|% -1,32
|
|ODAS
|1,21
|123.953.599
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,02
|203.005.773
|% -7,76
|
|ECILC
|3,32
|242.953.697
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6783
|7,7168
|% 2,46
|
|Frank
|6,6241
|6,6640
|% 0,20
|
|Riyal
|1,7373
|1,7461
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|18,16
|
|Altın Gr.
|313
|313
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,57
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|0,11
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|B. Petrol
|28,13
|28,13
|-0,34
|
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