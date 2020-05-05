***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 10:47
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842504
BIST
10:4599.306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 463,33
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.122
10:457,0596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0596
En Düşük
7,0234
10:457,6974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7006
En Düşük
7,6553
10:45384,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,74
|Açılış
|: 384,65
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
386,42
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.633.317
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.843.586
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|ARDYZ
|27,62
|14.008.100
|% 9,95
|
|TKURU
|10,94
|39.012
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|423.087
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|24,32
|207.882.774
|% -2,01
|
|GARAN
|8,23
|147.294.375
|% 0,73
|
|PGSUS
|54,80
|132.625.463
|% -1,26
|
|ULUUN
|11,98
|125.527.880
|% 4,81
|
|TSPOR
|5,80
|107.794.810
|% -0,51
|
|GUSGR
|2,97
|103.767.590
|% 2,77
|
|GSRAY
|2,66
|96.776.560
|% -4,32
|
|AFYON
|2,91
|104.624.530
|% -1,02
|
|KARSN
|1,78
|60.508.550
|% -2,20
|
|ODAS
|1,83
|47.199.732
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7606
|8,8046
|% 0,26
|
|Frank
|7,2651
|7,3089
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8730
|1,8824
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-6,01
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.541
|2.579
|-8,20
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|-4,00
|
|Çeyrek
|618
|631
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|29,13
|29,13
|1,93
|