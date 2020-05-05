***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 11:21
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842519
BIST
11:1399.300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 457,90
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.122
11:137,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:137,6909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:13386,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,22
|Açılış
|: 386,62
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.810.452
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.879.729
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,60
|269.597.196
|% -4,92
|
|GARAN
|8,27
|210.111.917
|% 1,22
|
|AFYON
|2,81
|203.516.017
|% -4,42
|
|KRDMD
|2,25
|190.203.263
|% 4,17
|
|PGSUS
|52,95
|183.583.421
|% -4,59
|
|KRDMD
|2,25
|190.203.263
|% 4,17
|
|AFYON
|2,81
|203.516.017
|% -4,42
|
|GSRAY
|2,68
|163.958.697
|% -3,60
|
|KARSN
|1,79
|68.479.833
|% -1,65
|
|GUSGR
|2,97
|110.413.894
|% 2,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7756
|8,8196
|% 0,43
|
|Frank
|7,2826
|7,3265
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8737
|1,8831
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-1,39
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.530
|4,40
|
|Tam
|2.554
|2.592
|4,50
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,20
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|28,84
|28,84
|1,64
|