***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 11:24
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844895
BIST
12:42100.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 173,00
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
12:426,9666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
12:427,5364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
12:42384,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,63
|Açılış
|: 384,64
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|11.850.953
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|ALKIM
|19,27
|69.401.767
|% 9,99
|
|POLTK
|125,10
|134.881
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|122.084.742
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|53.386.706
|% -9,97
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|DENGE
|1,69
|2.947.752
|% -9,63
|
|ASELS
|29,24
|856.076.318
|% 2,02
|
|ECILC
|6,50
|391.737.222
|% 9,06
|
|GARAN
|7,80
|323.033.133
|% -1,27
|
|SASA
|9,44
|232.273.750
|% 3,74
|
|KRDMD
|2,47
|210.786.643
|% 1,23
|
|KRDMD
|2,47
|210.786.643
|% 1,23
|
|ECILC
|6,50
|391.737.222
|% 9,06
|
|TSKB
|1,03
|56.099.779
|% -0,96
|
|YGYO
|0,64
|34.215.823
|% 8,47
|
|YKBNK
|2,17
|108.778.954
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4875
|8,5300
|% -0,26
|
|Frank
|7,1320
|7,1750
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8484
|1,8577
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,33
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-3,90
|
|Tam
|2.546
|2.580
|-4,00
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-2,00
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,59
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|1,08
|