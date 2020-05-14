***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 12:21
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844904
BIST
13:01100.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 72,93
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.564
13:016,9662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
13:017,5284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5191
13:01384,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,37
|Açılış
|: 384,87
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|300.317
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|465.972
|% 10,00
|
|ISKUR
|429.000,30
|429.000
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|350.720
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|115.801
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|199.308
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|123.288.485
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|54.431.572
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.508.138
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|895.995
|% -9,97
|
|ASELS
|29,32
|884.862.769
|% 2,30
|
|ECILC
|6,49
|401.876.503
|% 8,89
|
|GARAN
|7,80
|350.261.810
|% -1,27
|
|SASA
|9,40
|244.829.783
|% 3,30
|
|KRDMD
|2,46
|211.477.473
|% 0,82
|
|KRDMD
|2,46
|211.477.473
|% 0,82
|
|CEMAS
|1,09
|70.153.882
|% 0,93
|
|ECILC
|6,49
|401.876.503
|% 8,89
|
|IEYHO
|0,63
|37.542.913
|% 5,00
|
|YGYO
|0,64
|36.012.374
|% 8,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4867
|8,5293
|% -0,27
|
|Frank
|7,1304
|7,1734
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8485
|1,8577
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,45
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-3,60
|
|Tam
|2.546
|2.580
|-3,60
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-1,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|1,04
|