***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 12:56
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844906
BIST
13:02100.273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 113,54
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.564
13:026,9656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
13:027,5282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0105
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5191
13:02384,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,37
|Açılış
|: 384,87
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|300.317
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|465.972
|% 10,00
|
|ISKUR
|429.000,30
|429.000
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|350.720
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|115.801
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|199.308
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|123.206.326
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|54.320.590
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.508.138
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|895.995
|% -9,97
|
|ASELS
|29,34
|883.308.566
|% 2,37
|
|ECILC
|6,49
|401.332.882
|% 8,89
|
|GARAN
|7,80
|342.018.820
|% -1,27
|
|SASA
|9,41
|243.282.285
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,46
|211.417.035
|% 0,82
|
|KRDMD
|2,46
|211.417.035
|% 0,82
|
|CEMAS
|1,09
|69.360.802
|% 0,93
|
|ECILC
|6,49
|401.332.882
|% 8,89
|
|IEYHO
|0,64
|37.509.641
|% 6,67
|
|YGYO
|0,64
|35.881.476
|% 8,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4876
|8,5301
|% -0,26
|
|Frank
|7,1295
|7,1725
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8484
|1,8577
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,33
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|-3,90
|
|Tam
|2.546
|2.580
|-4,00
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-2,00
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,59
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|1,08
|