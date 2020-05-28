***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:16
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847144
BIST
10:17105.833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 879,33
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.556
10:176,7881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7656
10:177,4735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:17375,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,32
|Açılış
|: 375,69
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,91
|2.880.082
|% 9,83
|
|PENGD
|3,77
|26.704.644
|% 8,33
|
|GLBMD
|4,39
|443.697
|% 7,86
|
|KENT
|509,90
|4.162.899
|% 7,66
|
|DOCO
|406,20
|44.687.500
|% 7,23
|
|CMENT
|31,68
|585.501
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|16.219.901
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.136.294
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|217.463
|% -9,95
|
|THYAO
|13,20
|518.821.380
|% 7,06
|
|PGSUS
|62,75
|142.011.877
|% 6,18
|
|GARAN
|7,69
|99.642.727
|% 0,65
|
|TUPRS
|86,30
|81.226.892
|% 2,86
|
|SOKM
|12,24
|71.408.969
|% 0,25
|
|THYAO
|13,20
|518.821.380
|% 7,06
|
|EKGYO
|1,46
|50.687.949
|% 2,10
|
|ZOREN
|1,46
|38.377.369
|% 5,80
|
|KRDMD
|2,55
|44.322.122
|% 1,19
|
|IHLAS
|0,71
|9.871.404
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3039
|8,3456
|% 0,29
|
|Frank
|6,9814
|7,0234
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8014
|1,8105
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|10,81
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.467
|20,50
|
|Tam
|2.509
|2.531
|21,10
|
|Yarım
|1.224
|1.237
|10,30
|
|Çeyrek
|612
|619
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,07
|34,07
|-0,67
|