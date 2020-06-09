***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2020 17:29
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850156
BIST
17:52109.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -503,35
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
17:526,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
17:527,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0510
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7255
En Düşük
7,6354
17:52375,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,03
|Açılış
|: 375,77
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.322.500
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|BIZIM
|18,02
|419.464.858
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|80,45
|43.420.786
|% -8,27
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|AYCES
|32,70
|2.363.241
|% -5,33
|
|EKGYO
|1,86
|1.333.021.300
|% 6,90
|
|GSRAY
|3,86
|901.181.737
|% 3,21
|
|GARAN
|8,15
|883.551.389
|% -1,33
|
|THYAO
|12,64
|484.509.463
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,39
|463.470.269
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,86
|1.333.021.300
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,39
|463.470.269
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,86
|901.181.737
|% 3,21
|
|KARSN
|2,02
|396.109.410
|% 5,76
|
|IHLAS
|0,74
|107.221.977
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6255
|8,6688
|% 0,17
|
|Frank
|7,1337
|7,1767
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8074
|1,8164
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|19,04
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.462
|27,90
|
|Tam
|2.504
|2.534
|32,60
|
|Yarım
|1.222
|1.233
|12,10
|
|Çeyrek
|611
|618
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-0,24
|