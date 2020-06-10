***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2020 11:38
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850466
BIST
13:02109.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 631,16
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
13:026,7944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 6,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
13:027,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
13:02375,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,64
|Açılış
|: 375,26
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.090.191
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|793.993
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|3.743.881
|% 9,97
|
|AKCNS
|11,26
|58.857.888
|% 9,96
|
|DOAS
|12,15
|63.039.682
|% 9,95
|
|FORMT
|3,97
|737.467
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.396.980
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,72
|645.112
|% -8,99
|
|SALIX
|11,21
|216.442
|% -8,79
|
|BRMEN
|1,59
|17.811.226
|% -4,22
|
|EKGYO
|1,96
|826.824.519
|% 4,81
|
|ASELS
|32,26
|612.251.660
|% 1,96
|
|GARAN
|8,21
|434.421.637
|% 0,37
|
|IHLGM
|1,50
|333.548.608
|% 7,91
|
|BIZIM
|19,03
|301.541.179
|% 5,60
|
|EKGYO
|1,96
|826.824.519
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,50
|333.548.608
|% 7,91
|
|IHLAS
|0,78
|117.002.222
|% 4,00
|
|ISGYO
|1,93
|251.264.918
|% 6,04
|
|KARSN
|2,05
|172.870.882
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6334
|8,6767
|% 0,14
|
|Frank
|7,1454
|7,1885
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8046
|1,8137
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|3,89
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.459
|3,00
|
|Tam
|2.502
|2.526
|-0,70
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|1,50
|
|Çeyrek
|611
|617
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-0,80
|