***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2020 10:20
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852231
BIST
11:35115.051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.439,52
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.290
En Düşük
114.267
11:356,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8581
En Düşük
6,8353
11:357,6984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0453
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7020
En Düşük
7,6418
11:35384,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,88
|Açılış
|: 384,89
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,35
|23.697.193
|% 9,84
|
|DGKLB
|2,26
|81.142.586
|% 9,71
|
|GUBRF
|29,10
|144.952.949
|% 7,94
|
|KUTPO
|32,94
|9.148.332
|% 4,90
|
|ISCTR
|5,55
|237.833.971
|% 4,72
|
|GSRAY
|2,93
|18.063.219
|% -9,85
|
|EGCYO
|1,30
|246.095
|% -9,72
|
|EMNIS
|3,60
|8.784
|% -5,01
|
|PKENT
|164,30
|95.528
|% -4,97
|
|ALKIM
|13,80
|32.387.004
|% -3,23
|
|GARAN
|8,61
|1.356.453.598
|% 3,36
|
|THYAO
|12,74
|705.103.635
|% 1,76
|
|AKBNK
|6,19
|598.191.531
|% 3,34
|
|ASELS
|32,54
|366.827.230
|% -0,55
|
|TCELL
|16,53
|319.125.643
|% -2,48
|
|VAKBN
|5,46
|1.128.629.374
|% 3,41
|
|GARAN
|8,61
|1.356.453.598
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,47
|277.281.008
|% 3,35
|
|HALKB
|6,52
|719.912.143
|% 6,71
|
|EKGYO
|1,88
|190.433.581
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4876
|8,5301
|% 0,71
|
|Frank
|7,1842
|7,2275
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|3,61
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.514
|27,60
|
|Tam
|2.566
|2.578
|26,30
|
|Yarım
|1.250
|1.261
|13,80
|
|Çeyrek
|627
|631
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,05
|
|B. Petrol
|42,21
|42,21
|0,02
|