***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 11:44
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855682
BIST
11:45117.794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -691,74
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
11:456,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
11:457,7398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0266
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7364
11:45392,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,01
|Açılış
|: 392,73
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|PKENT
|203,20
|3.525.470
|% 7,40
|
|DOBUR
|17,21
|1.668.260
|% 7,16
|
|GLBMD
|5,11
|16.522.649
|% 6,90
|
|ZOREN
|2,61
|252.166.908
|% 6,53
|
|BJKAS
|3,23
|229.575.709
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRTEK
|3,97
|5.263.210
|% -7,03
|
|KRDMA
|4,25
|7.709.061
|% -6,59
|
|GEREL
|5,81
|16.091.241
|% -5,83
|
|EKGYO
|2,12
|1.536.395.564
|% -0,93
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|GARAN
|8,30
|718.672.206
|% -0,84
|
|TKFEN
|17,59
|530.304.598
|% -1,24
|
|TUPRS
|87,90
|491.727.818
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,12
|1.536.395.564
|% -0,93
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,82
|360.202.119
|% -1,09
|
|DOHOL
|2,27
|344.560.749
|% -0,44
|
|SKBNK
|1,68
|261.941.220
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5435
|8,5864
|% -0,02
|
|Frank
|7,2472
|7,2908
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-6,36
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.564
|-6,80
|
|Tam
|2.619
|2.631
|-7,00
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,40
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,26
|