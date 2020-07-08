***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 10:04
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856538
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
0
En Düşük
0
18:056,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
18:057,7468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7496
En Düşük
7,7149
18:05395,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 395,77
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|AKGUV
|3,06
|17.720.648
|% 0,00
|
|AKENR
|2,12
|177.832.574
|% 0,00
|
|ATSYH
|2,09
|83.921
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|21.778.540
|% 0,00
|
|BIZIM
|20,10
|109.690.173
|% 0,00
|
|AKGUV
|3,06
|17.720.648
|% 0,00
|
|AKENR
|2,12
|177.832.574
|% 0,00
|
|ATSYH
|2,09
|83.921
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|21.778.540
|% 0,00
|
|BIZIM
|20,10
|109.690.173
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 0,00
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,00
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5867
|8,6298
|% 0,10
|
|Frank
|7,2496
|7,2933
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8233
|1,8325
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,12
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.584
|-0,40
|
|Tam
|2.638
|2.651
|-0,40
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|-0,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,16
|