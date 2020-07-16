***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.07.2020 10:04
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860046
BIST
11:34119.160
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.419,12
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:346,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:347,8165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8132
11:34398,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,98
|Açılış
|: 398,03
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,95
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.020.509
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|25.083.191
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|18.872.788
|% 9,99
|
|PKENT
|368,20
|937.507
|% 9,98
|
|BFREN
|501,30
|12.193.452
|% 9,98
|
|DITAS
|27,94
|2.843.060
|% -6,74
|
|GLRYH
|13,02
|9.045.998
|% -5,24
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|BJKAS
|2,67
|12.693.932
|% -3,61
|
|UFUK
|5,50
|23.760
|% -3,51
|
|EKGYO
|2,29
|574.693.889
|% -2,14
|
|THYAO
|12,19
|502.995.060
|% 3,31
|
|TRKCM
|4,65
|396.016.976
|% 0,22
|
|TSPOR
|4,93
|388.711.577
|% -2,57
|
|GARAN
|8,02
|375.335.915
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,29
|574.693.889
|% -2,14
|
|SKBNK
|1,71
|151.848.581
|% 3,64
|
|TSKB
|1,30
|109.254.516
|% 2,36
|
|TRKCM
|4,65
|396.016.976
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,40
|196.850.092
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5762
|8,6192
|% -0,33
|
|Frank
|7,2339
|7,2775
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-5,11
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.611
|-6,70
|
|Tam
|2.667
|2.679
|-6,90
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|-3,30
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|-0,05
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|B. Petrol
|43,46
|43,46
|-0,33
|
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