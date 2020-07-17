***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.07.2020 10:00
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860176
BIST
09:55118.865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 57,07
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.865
En Düşük
118.865
09:556,8612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8612
En Düşük
6,8498
09:557,8135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8180
En Düşük
7,7990
09:55396,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,52
|Açılış
|: 396,85
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,10
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|6,53
|4.166.236
|% 90,67
|
|MEGAP
|6,53
|4.166.236
|% 90,67
|
|EREGL
|8,98
|558.562.893
|% 3,90
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,67
|
|SKBNK
|1,67
|303.804.856
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,67
|303.804.856
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,46
|3.618.572
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,55
|148.136.319
|% 0,00
|
|AFYON
|4,03
|106.648.696
|% 0,00
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% 0,00
|
|THYAO
|11,95
|1.020.954.860
|% 0,00
|
|GARAN
|7,98
|1.013.794.100
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% 0,00
|
|ODAS
|2,88
|966.212.280
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5822
|8,6252
|% -0,02
|
|Frank
|7,2290
|7,2726
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,66
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-8,00
|
|Tam
|2.658
|2.672
|4,80
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,40
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|-0,08
|