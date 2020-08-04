***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 16:35
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864762
BIST
17:501.086
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -40,70
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:506,9690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:508,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:50445,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,83
|Açılış
|: 445,59
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
446,11
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|54.133.004
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.318.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.735.524
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|84.427.407
|% 9,95
|
|KLNMA
|41,76
|53.687.833
|% -10,00
|
|OZBAL
|2,97
|4.355.850
|% -10,00
|
|KONYA
|423,90
|142.259.281
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.422.592
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|ASELS
|33,78
|1.484.825.598
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,08
|1.368.072.446
|% -7,14
|
|GARAN
|6,76
|1.360.344.556
|% -3,70
|
|THYAO
|10,80
|1.154.650.911
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,03
|716.186.171
|% -4,01
|
|EKGYO
|2,08
|1.368.072.446
|% -7,14
|
|ISGYO
|1,93
|485.420.717
|% -4,46
|
|TSKB
|1,10
|261.448.688
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,39
|565.963.555
|% -4,78
|
|GARAN
|6,76
|1.360.344.556
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0643
|9,1098
|% 0,05
|
|Frank
|7,5743
|7,6199
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|11,11
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,42
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.945
|-5,00
|
|Tam
|2.997
|3.031
|-5,10
|
|Yarım
|1.455
|1.477
|-2,50
|
|Çeyrek
|730
|741
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|5,52
|5,54
|0,10
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,20
|
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