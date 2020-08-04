***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 17:47
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865018
BIST
17:441.075
En Yüksek
|Değişim
|: -4,57%
|| -51,50
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:446,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:448,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0413
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:44445,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,84
|Açılış
|: 445,59
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
446,11
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|143.889.703
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.586.261
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|75.395.486
|% 9,95
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|BIZIM
|15,30
|36.450.258
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,24
|30.966.214
|% -10,00
|
|MARTI
|1,08
|15.808.622
|% -10,00
|
|ALCAR
|81,45
|23.169.777
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|21.753.993
|% -10,00
|
|ASELS
|33,24
|1.410.234.526
|% -5,73
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.291.419.955
|% -8,93
|
|THYAO
|10,60
|1.131.681.047
|% -0,84
|
|AKBNK
|5,00
|696.238.082
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,04
|1.291.419.955
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,91
|472.470.847
|% -5,45
|
|TSKB
|1,11
|247.954.321
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,27
|550.181.362
|% -9,56
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0640
|9,1094
|% 0,05
|
|Frank
|7,5749
|7,6205
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|11,11
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,42
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.945
|-5,00
|
|Tam
|2.997
|3.031
|-5,10
|
|Yarım
|1.455
|1.477
|-2,50
|
|Çeyrek
|730
|741
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|5,52
|5,54
|0,10
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,20
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