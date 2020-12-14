***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 11:34
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892981
BIST
12:521.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,44
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:527,8803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:529,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0814
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:52463,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 463,71
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:52
|VERTU
|10,67
|27.385.252
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.703.179
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,32
|38.002.228
|% -7,55
|
|SISE
|7,36
|1.297.756.481
|% 1,80
|
|KRVGD
|16,88
|1.175.366.168
|% 6,10
|
|THYAO
|12,72
|1.141.458.436
|% 2,50
|
|GARAN
|9,74
|967.820.096
|% 2,20
|
|KRDMD
|5,37
|892.293.118
|% 0,75
|
|SISE
|7,36
|1.297.756.481
|% 1,80
|
|PETKM
|4,89
|829.804.277
|% 2,09
|
|KRDMD
|5,37
|892.293.118
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,09
|502.984.520
|% 3,00
|
|DOHOL
|3,15
|459.226.677
|% 2,94
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8740
|7,8803
|% 0,49
|
|Euro
|9,5762
|9,5848
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,5480
|10,6009
|% 2,00
|
|Frank
|8,8741
|8,9275
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0978
|2,1084
|% 0,64
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-10,18
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.071
|3.149
|-1,72
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-0,83
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,34
|50,34
|0,36
|