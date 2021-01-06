***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2021 10:00
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897301
BIST
11:181.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,69
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.500
11:187,3651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3438
11:189,0818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0553
11:18461,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,44
|Açılış
|: 461,43
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler11:18
|BRSAN
|29,92
|122.384.844
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.526.324
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|28.172.163
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,04
|6.313.919
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|27.258.413
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,50
|1.158.434
|% -7,66
|
|NIBAS
|51,15
|5.192.587
|% -7,00
|
|GOZDE
|7,34
|80.042.071
|% -5,29
|
|PETKM
|5,23
|563.563.055
|% -0,95
|
|GUBRF
|68,65
|553.950.301
|% -1,58
|
|TCELL
|16,91
|538.157.647
|% 2,48
|
|TKFEN
|18,03
|500.927.965
|% -0,99
|
|ASELS
|18,78
|401.758.985
|% 2,34
|
|SKBNK
|1,55
|229.158.701
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,40
|320.499.197
|% 0,84
|
|PETKM
|5,23
|563.563.055
|% -0,95
|
|TSKB
|1,80
|116.509.362
|% 1,69
|
|KRDMD
|5,94
|372.498.533
|% 1,37
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3597
|7,3651
|% -0,29
|
|Euro
|9,0752
|9,0818
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0132
|10,0634
|% -0,25
|
|Frank
|8,3629
|8,4133
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9559
|1,9657
|% -0,41
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|0,49
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,75
|53,75
|0,15
|
Seans Raporu
11:18
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11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 6 artarak (% 0.83 ) 1, 654
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11:26XU100
Endeks 1, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 8, 832.00 milyon TL de
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11:26TKNSA
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11:24TGSAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 163, 343 adet işlem