***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2021 10:12
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899443
BIST
11:301.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:307,4480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0748
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:309,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0621
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:30442,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,84
|Açılış
|: 442,96
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:30
|YAPRK
|88,55
|15.552.615
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.853.692
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|760.091.910
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|517.731.668
|% 1,90
|
|KOZAL
|117,90
|488.561.387
|% -0,92
|
|PETKM
|5,32
|457.421.504
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,65
|420.873.487
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|760.091.910
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|420.873.487
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,78
|253.623.126
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|457.421.504
|% 1,14
|
|ODAS
|3,97
|255.554.551
|% 0,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4433
|7,4480
|% 1,01
|
|Euro
|9,0826
|9,0877
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,0174
|10,0676
|% 0,47
|
|Frank
|8,3589
|8,4093
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9784
|1,9883
|% 0,97
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|4,69
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,01
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|