***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 10:12
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905251
BIST
12:581.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:587,3646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0493
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3611
12:588,9268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0513
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:58435,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,10
|Açılış
|: 435,83
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:58
|PKENT
|1.386,00
|2.335.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|BTCIM
|9,66
|62.729.499
|% 9,03
|
|POLTK
|405,00
|42.846.373
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,35
|1.070.792.706
|% 0,00
|
|GARAN
|9,19
|990.032.429
|% 0,88
|
|ODAS
|3,78
|696.777.220
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,52
|680.100.294
|% 0,31
|
|KARSN
|4,81
|637.738.742
|% 5,95
|
|EKGYO
|2,35
|1.070.792.706
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|416.180.808
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|696.777.220
|% -3,57
|
|DOHOL
|3,78
|582.679.529
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,38
|198.962.159
|% 0,00
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3603
|7,3646
|% -0,66
|
|Euro
|8,9205
|8,9268
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,0196
|10,0698
|% -0,91
|
|Frank
|8,2419
|8,2916
|% -0,76
|
|Riyal
|1,9571
|1,9669
|% -0,67
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-0,06
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-9,33
|
|Yarım
|1.393
|1.429
|-4,51
|
|Çeyrek
|699
|715
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|-0,45
|