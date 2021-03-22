***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:15
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919596
BIST
12:311.386
En Yüksek
|Değişim
|: -9,32%
|| -142,57
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:317,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 9,45%
|| 0,6817
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:319,4185
En Yüksek
|Değişim
|: 9,64%
|| 0,8282
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:31442,33
En Yüksek
|Değişim
|: 9,26%
|| 37,49
|Açılış
|: 442,33
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:31
|TRILC
|31,32
|104.577.492
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,98
|10.094.205
|% 6,40
|
|BJKAS
|5,93
|162.582.345
|% 0,68
|
|DOCO
|612,00
|65.825.329
|% 0,00
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|ARDYZ
|49,50
|17.511.640
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|158.910.318
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|5.436.544
|% -10,00
|
|KONTR
|77,85
|22.015.382
|% -10,00
|
|KATMR
|3,69
|17.541.113
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.073.860.406
|% -9,93
|
|THYAO
|12,42
|479.320.250
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|399.618.242
|% -9,98
|
|SISE
|6,95
|379.544.281
|% -9,74
|
|EREGL
|14,71
|337.124.738
|% -9,98
|
|GARAN
|7,98
|1.073.860.406
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,89
|158.910.318
|% -10,00
|
|PETKM
|5,45
|336.066.010
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|144.290.651
|% -9,81
|
|SISE
|6,95
|379.544.281
|% -9,74
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8887
|7,8948
|% 9,45
|
|Euro
|9,3831
|9,4185
|% 9,64
|
|Sterlin
|10,9954
|11,0505
|% 10,25
|
|Frank
|8,5414
|8,5928
|% 10,47
|
|Riyal
|2,1153
|2,1259
|% 10,33
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-14,71
|
|Altın Gr.
|441
|442
|36,72
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.930
|114,00
|
|Tam
|2.872
|2.950
|117,82
|
|Yarım
|1.388
|1.427
|57,00
|
|Çeyrek
|696
|713
|28,50
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,42
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|-0,31
|