***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2021 10:17
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920103
BIST
13:121.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 26,31
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:127,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:129,4384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0230
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
13:12443,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,46
|Açılış
|: 443,40
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:12
|AYGAZ
|15,51
|43.373.664
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.721
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.778.003
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.670.657
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,65
|298.316.490
|% -3,44
|
|EMNIS
|24,50
|290.756
|% -2,23
|
|INTEM
|43,30
|2.350.827
|% -1,50
|
|EMKEL
|2,62
|2.674.557
|% -1,13
|
|AVHOL
|8,97
|4.270.923
|% -0,99
|
|GARAN
|7,27
|3.282.354.877
|% 1,11
|
|SASA
|47,02
|773.765.156
|% 7,75
|
|PETKM
|5,62
|468.667.004
|% 4,66
|
|AKBNK
|4,97
|463.509.882
|% 3,54
|
|SISE
|7,22
|459.737.722
|% 2,12
|
|GARAN
|7,27
|3.282.354.877
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,27
|247.456.989
|% 3,65
|
|TSKB
|1,42
|144.910.513
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,93
|195.090.986
|% 4,32
|
|AKBNK
|4,97
|463.509.882
|% 3,54
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9478
|7,9565
|% 0,21
|
|Euro
|9,4171
|9,4384
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,8818
|10,9364
|% -0,05
|
|Frank
|8,4636
|8,5146
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1143
|2,1249
|% 0,16
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,19
|
|Altın Gr.
|443
|443
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|23,00
|
|Tam
|2.911
|2.986
|22,03
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|10,66
|
|Çeyrek
|706
|722
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|1,69
|