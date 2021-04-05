***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2021 16:48
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923442
BIST
16:511.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,70
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.442
En Düşük
1.429
16:518,1234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:519,5978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0149
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:51450,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,55
|Açılış
|: 450,57
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:49
|JANTS
|909,70
|310.868.938
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.811.794
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.576
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.543.058
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.625.979
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.610.492
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.363.925.792
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,30
|1.009.188.264
|% -9,78
|
|KOZAL
|127,00
|800.127.949
|% 1,52
|
|GARAN
|6,92
|699.980.099
|% 0,56
|
|GUBRF
|76,60
|567.748.665
|% 4,93
|
|EKGYO
|2,03
|1.363.925.792
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|147.532.944
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,30
|1.009.188.264
|% -9,78
|
|ODAS
|3,69
|387.489.342
|% 5,13
|
|GARAN
|6,92
|699.980.099
|% 0,56
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1168
|8,1210
|% -0,39
|
|Euro
|9,5839
|9,5968
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,2387
|11,2951
|% -0,02
|
|Frank
|8,6063
|8,6582
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1567
|2,1675
|% -0,49
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,31
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-9,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-9,11
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-4,41
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|-1,45
|
Seans Raporu
16:49
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